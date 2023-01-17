Рыхлый лед. В Омске не разрешили организовывать крещенские купели

Управление МЧС передало данные о том, что структура льда в этом году рыхлая в границах города, праздновать небезопасно. Прорубь в парке «Зеленый остров» предназначена для спортсменов клуба «Моржи», массовое купание там не предусматривается.



Так что ради крещенских обрядов омичам придется путешествовать за город. Информацию о местах проведения купаний на территории областных районов разместят на сайте ГУ МЧС Омской области.