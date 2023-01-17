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Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Рыхлый лед. В Омске не разрешили организовывать крещенские купели

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские спасатели сочли организацию прорубей на крещение опасной затеей

В черте города рекомендовали не устраивать массовых прогулок по льду.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в праздник «Крещение Господне»  департамент безопасности не рекомендовал обустраивать обрядовые купели.

Управление МЧС передало данные о том, что структура льда в этом году рыхлая в границах города, праздновать небезопасно. Прорубь в парке «Зеленый остров» предназначена для спортсменов клуба «Моржи», массовое купание там не предусматривается.

Так что ради крещенских обрядов омичам придется путешествовать за город. Информацию о местах проведения купаний на территории областных районов разместят на сайте ГУ МЧС Омской области.

Погода изменит окончательный список купелей на Крещение в Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Крещение#Прорубь#Праздник
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