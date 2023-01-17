Рост числа ВИЧ-инфицированных в Омске, рыхлый лед и дефицит учителей

2023 год определен Годом педагога и наставника. В детские сады сейчас ищут 91 воспитателя и 77 помощников воспитателя. В школах ищут 69 преподавателей английского языка, одного учителя по немецкому языку и 55 учителей математики, также требуется педагог-психолог, социальный педагог и педагог дополнительного образования.