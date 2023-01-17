Рост числа ВИЧ-инфицированных в Омске, рыхлый лед и дефицит учителей

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Новость № 1. За год в Омске прибавилось 1100 ВИЧ-инфицированных
Неутешительную статистику предоставил Центр СПИД Омск, где они выделили два самых частых способа заражения: внутривенное употребление наркотических препаратов (25%) и половой путь (73,9%). Больше всего новых инфицированных насчитали в Советском округе города, где на 100 тысяч населения приходится 69 случаев заражения.
Новость № 2. Крещенских обряды омичи проведут за границами города
В этом году лед оказался рыхлым и департамент безопасности не рекомендовал обустраивать обрядовые купели, а прорубь в парке «Зеленый остров» предназначена только для спортсменов. Поэтому ради крещенских обрядов омичам придется ехать за город.
Новость № 3. 699 вакансий открыты для педагогов Омска
2023 год определен Годом педагога и наставника. В детские сады сейчас ищут 91 воспитателя и 77 помощников воспитателя. В школах ищут 69 преподавателей английского языка, одного учителя по немецкому языку и 55 учителей математики, также требуется педагог-психолог, социальный педагог и педагог дополнительного образования.