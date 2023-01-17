Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Политолог прокомментировал заявление ГД о военных сборах для не служивших россиян

Сегодня, 08:23
Фото: mil.ru
Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров сообщил, что Россию вынуждают перейти черту в конфликте с НАТО. Он отметил, что на сборы, как правило, приглашают отслуживших в армии для восстановления их навыков, но сегодня складывается иная ситуация.

Он пояснил, что готовящиеся сборы будут нужны для того, чтобы привить неслужившим гражданам военные навыки, пишет Pravda.Ru.

По словам Александрова, обучение неслуживших граждан может понадобиться из-за сложной ситуации: возможна война с НАТО, с Западом, возможна ядерная война, так что все должны быть готовы защищать Родину. Североатлантический альянс продолжает накачивать ВСУ оружием, и Россия рано или поздно будет вынуждена перейти определенную черту, подытожил политолог.

#Общество
Подпишитесь
Дмитрий Махиня в ближайшее время станет вице-мэром Омска
Сегодня, 06:53
Дефицит учителей. Омским школам и детсадам не хватает несколько сотен педагогов
Сегодня, 02:33
В омском фонде капремонта назначили руководителя. Пока что исполняющего обязанности
Сегодня, 07:17
Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель
Сегодня, 08:15
В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько
Сегодня, 09:04
Омич погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации
Сегодня, 08:48