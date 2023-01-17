Политолог прокомментировал заявление ГД о военных сборах для не служивших россиян

Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров сообщил, что Россию вынуждают перейти черту в конфликте с НАТО. Он отметил, что на сборы, как правило, приглашают отслуживших в армии для восстановления их навыков, но сегодня складывается иная ситуация.

Он пояснил, что готовящиеся сборы будут нужны для того, чтобы привить неслужившим гражданам военные навыки, пишет Pravda.Ru. По словам Александрова, обучение неслуживших граждан может понадобиться из-за сложной ситуации: возможна война с НАТО, с Западом, возможна ядерная война, так что все должны быть готовы защищать Родину. Североатлантический альянс продолжает накачивать ВСУ оружием, и Россия рано или поздно будет вынуждена перейти определенную черту, подытожил политолог.