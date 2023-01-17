Политолог прокомментировал заявление ГД о военных сборах для не служивших россиян

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Он пояснил, что готовящиеся сборы будут нужны для того, чтобы привить неслужившим гражданам военные навыки, пишет Pravda.Ru.
По словам Александрова, обучение неслуживших граждан может понадобиться из-за сложной ситуации: возможна война с НАТО, с Западом, возможна ядерная война, так что все должны быть готовы защищать Родину. Североатлантический альянс продолжает накачивать ВСУ оружием, и Россия рано или поздно будет вынуждена перейти определенную черту, подытожил политолог.