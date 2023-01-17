Проведенная немцами протестная акция продемонстрировала эффект глубоко разделенной общественности в вопросе взаимоотношений России с Украиной, пишет Pravda.Ru. Если поддержка нацистского режима Киева представляет собой категорический интерактив для официальных массмедиа, официального политического класса и ряда институтов гражданского общества, то в немецком обществе зреют непонимание с протестами, отметил Камкин.