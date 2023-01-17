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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Политолог Камкин прокомментировал митинг в Берлине в поддержку России

Сегодня, 16:43
Фото: piqsels.com
Германист Александр Камкин дал журналистам интервью, в котором прокомментировал состоявшийся в Берлине митинг с флагами ДНР, который организовали в знак поддержки Российской Федерации.

Проведенная немцами протестная акция продемонстрировала эффект глубоко разделенной общественности в вопросе взаимоотношений России с Украиной, пишет Pravda.Ru. Если поддержка нацистского режима Киева представляет собой категорический интерактив для официальных массмедиа, официального политического класса и ряда институтов гражданского общества, то в немецком обществе зреют непонимание с протестами, отметил Камкин.

Политолог акцентировал внимание на том, что половина жителей Берлина и многих других городов Германии поддерживают санкционную политику против России, а вторая половина — категорически нет.

Присутствие на митинге флага ДНР Камкин назвал явным протестом и «фигой» немецкому правительству, активно оказывающему поддержку украинским нацистам. Массовая акция протеста только доказала факт роста оппозиционных настроений в обществе, резюмировал Камкин.

Напомним, митинг против антироссийских мер коллективного Запада состоялся в немецкой столице в минувший понедельник, 16 января. Тысячи жителей Германии громко скандировали различные лозунги в поддержку Москвы. Многие демонстранты принесли с собой флаги ДНР.

#В мире#Общество
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