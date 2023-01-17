Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Проведенная немцами протестная акция продемонстрировала эффект глубоко разделенной общественности в вопросе взаимоотношений России с Украиной, пишет Pravda.Ru. Если поддержка нацистского режима Киева представляет собой категорический интерактив для официальных массмедиа, официального политического класса и ряда институтов гражданского общества, то в немецком обществе зреют непонимание с протестами, отметил Камкин.
Политолог акцентировал внимание на том, что половина жителей Берлина и многих других городов Германии поддерживают санкционную политику против России, а вторая половина — категорически нет.
Присутствие на митинге флага ДНР Камкин назвал явным протестом и «фигой» немецкому правительству, активно оказывающему поддержку украинским нацистам. Массовая акция протеста только доказала факт роста оппозиционных настроений в обществе, резюмировал Камкин.
Напомним, митинг против антироссийских мер коллективного Запада состоялся в немецкой столице в минувший понедельник, 16 января. Тысячи жителей Германии громко скандировали различные лозунги в поддержку Москвы. Многие демонстранты принесли с собой флаги ДНР.