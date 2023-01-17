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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Политолог Гайич: Сербии поможет только победа России в СВО

Сегодня, 16:54
Фото: 1MI
Сербии поможет только победа Российской Федерации в военной спецоперации. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич.

Сербские правоохранители и военнослужащие вернутся в Метохию и Косово только в том случае, если албанцы вновь начнут убивать население Сербии, как это было в 1999, 2004 и 2008 годах, пишет Pravda.Ru.

Стеван Гайич выразил надежду на то, что эскалации не будет, поскольку страна находится в окружении НАТО. Сербия рассчитывает на кардинальное изменение геополитической ситуации после того, как ВС РФ «разберутся с Украиной», заявил политолог.

В настоящее время Сербии «на руку» наличие выхода на следующие страны: ОАЭ, Иран, Армения, Азербайджан, Саудовская Аравия и Израиль, резюмировал Гайич.

Эксперт указал также на формулу внешнеполитической деятельности Сербии. Она выглядит как 40:40:20, где 40 процентов — РФ и КНР, 40 процентов — Запад и 20 процентов — Саудовская Аравия и ОАЭ.

#Политика
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