Подрядчики из Омска. «Зеленый остров» наполнится песком и бетоном за 24 млн рублей

За возможность благоустроить на «Зеленом острове» пешеходную зону в форме улитки боролись на аукционе двое поставщиков. В результате, победила омская компания «Сибдор», они согласились выполнить работу за почти 15,3 млн рублей. В стоимость входят и материалы, и установка урн, и засевание газона.