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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Подрядчики из Омска. «Зеленый остров» наполнится песком и бетоном за 24 млн рублей

Сегодня, 07:03
Фото: Город55

В омском парке «Зеленый остров» встретятся сразу два подрядчика для благоустройства

Закончились сразу два аукциона по поиску подрядчиков для благоустройства «Зеленого острова».

За возможность благоустроить на «Зеленом острове» пешеходную зону в форме улитки боролись на аукционе двое поставщиков. В результате, победила омская компания «Сибдор», они согласились выполнить работу за почти 15,3 млн рублей. В стоимость входят и материалы, и установка урн, и засевание газона.

Фото: скриншот с сайта госзакупок

Рядышком расположатся подрядчики из омской компании «РСИ», они выиграли аукцион на строительство лестницы. Так как на заявку откликнулись только они, городу лестница обойдется в 8,7 млн рублей.

Напомним, спецификацию для проектов создавала компания «АкцентПроект», перед самыми новогодними праздниками на сайте госзакупок появились обе заявки. Срок работ по проектам контрактов одинаковый, и последние этапы работ должны быть завершены к 1 августа 2023 года.

Мрамора в проекте нет. В омском парке сделают лестницу за 8,7 млн рублей
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Экономика#Новости#Благоустройство#Зеленый остров#Контракты#Аукцион#Пешеходная зона
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