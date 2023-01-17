Подрядчики из Омска. «Зеленый остров» наполнится песком и бетоном за 24 млн рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
За возможность благоустроить на «Зеленом острове» пешеходную зону в форме улитки боролись на аукционе двое поставщиков. В результате, победила омская компания «Сибдор», они согласились выполнить работу за почти 15,3 млн рублей. В стоимость входят и материалы, и установка урн, и засевание газона.
Рядышком расположатся подрядчики из омской компании «РСИ», они выиграли аукцион на строительство лестницы. Так как на заявку откликнулись только они, городу лестница обойдется в 8,7 млн рублей.
Напомним, спецификацию для проектов создавала компания «АкцентПроект», перед самыми новогодними праздниками на сайте госзакупок появились обе заявки. Срок работ по проектам контрактов одинаковый, и последние этапы работ должны быть завершены к 1 августа 2023 года.