От правосудия не убежишь. В Омске осудят двух приятелей, напавших на прохожую

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Омска и его 21-летнего друга. Парней подозревали в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
По информации следователей, ночью 11 июля 2022 года пьяные парни встретили на улице 44-летнюю местную жительницу. Они избили омичку, а затем изнасиловали, угрожая убийством. После этого парни забрали у женщины мобильный телефон и скрылись.
Женщина обратилась в полицию и описала приметы нападавших. На следующий день обоих насильников задержали. До суда их отправили под стражу.
Теперь же следователи завершили расследование дела и готовят его к передаче в суд. Рассматривать материалы по существу будут в Советском округе города.