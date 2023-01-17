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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

От правосудия не убежишь. В Омске осудят двух приятелей, напавших на прохожую

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске осудят двух насильников и грабителей

Двое парней в состоянии алкогольного опьянения напали на женщину, но та запомнила их приметы и не побоялась обратиться в полицию.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении  28-летнего жителя Омска и его 21-летнего друга. Парней подозревали в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

По информации следователей, ночью 11 июля 2022 года пьяные парни встретили на улице 44-летнюю местную жительницу. Они избили омичку, а затем изнасиловали, угрожая убийством. После этого парни забрали у женщины мобильный телефон и скрылись. 

Женщина обратилась в полицию и описала приметы нападавших. На следующий день обоих насильников задержали. До суда их отправили под стражу. 

Теперь же следователи завершили расследование дела и готовят его к передаче в суд. Рассматривать материалы по существу будут в Советском округе города. 

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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область
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