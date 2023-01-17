Онищенко озвучил прогнозы по закрытию границ из-за штамма «кракен»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Онищенко выразил мнение о том, что пандемия коронавируса растянули на годы отсутствием серьезных ограничений. Именно поэтому сейчас должны быть сделаны правильные выводы, пишет Общественная служба новостей. Мир переживает в настоящее время относительно спокойный период только потому, что ранее были закрыты границы в КНР, подчеркнул Онищенко. Однако, новый штамм коронавирусной инфекции – “кракен” – причиной закрытия границ не станет, убежден эксперт.
Онищенко напомнил, что из 193 стран, которые предпринимали какие-то меры и регулярно отчитывались о ходе борьбы с пандемией ковида, реально закрывала границу только КНР. В прямых рекомендациях ВОЗ тотального закрытия не было, но Китай пошел на этот шаг на национальном уровне. Это было правильное решение, резюмировал Онищенко.