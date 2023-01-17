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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Онищенко озвучил прогнозы по закрытию границ из-за штамма «кракен»

Сегодня, 08:27
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не исключает, что новая эпидемия станет причиной закрытия государственных границ.

Онищенко выразил мнение о том, что пандемия коронавируса растянули на годы отсутствием серьезных ограничений. Именно поэтому сейчас должны быть сделаны правильные выводы, пишет Общественная служба новостей. Мир переживает в настоящее время относительно спокойный период только потому, что ранее были закрыты границы в КНР, подчеркнул Онищенко. Однако, новый штамм коронавирусной инфекции – “кракен” – причиной закрытия границ не станет, убежден эксперт.

Онищенко напомнил, что из 193 стран, которые предпринимали какие-то меры и регулярно отчитывались о ходе борьбы с пандемией ковида, реально закрывала границу только КНР. В прямых рекомендациях ВОЗ тотального закрытия не было, но Китай пошел на этот шаг на национальном уровне. Это было правильное решение, резюмировал Онищенко.

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