Омский пенсионер перевел мошенникам больше миллиона рублей. Как сообщили омские полицейские, неизвестный позвонил омичу и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец пояснил, что на потерпевшего якобы оформлены кредиты в нескольких финансовых организациях и деньги необходимо вернуть банку. Мошенник предложил пенсионеру снять со своего счета все накопления, 20 тысяч евро, и погасить имеющиеся займы. Звонивший обещал, что деньги вернутся обратно на некий резервный счет.