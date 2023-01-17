Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Омский пенсионер перевел мошенникам больше миллиона рублей. Как сообщили омские полицейские, неизвестный позвонил омичу и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец пояснил, что на потерпевшего якобы оформлены кредиты в нескольких финансовых организациях и деньги необходимо вернуть банку. Мошенник предложил пенсионеру снять со своего счета все накопления, 20 тысяч евро, и погасить имеющиеся займы. Звонивший обещал, что деньги вернутся обратно на некий резервный счет.
Следователи выяснили, что потерпевший общался с мошенниками в течении шести часов. И успел перевести злоумышленникам 1 миллион 15 тысяч рублей.
«Дело в том, что зарезервированы ваши средства были, пользуетесь средствами банка. Сумму нужно вернуть. Я так понимаю, 20 тысяч евро. Ну, дурак. А что еще скажешь. Без лоха и жизнь плоха», — рассказал мужчина во время опроса в отделении полиции.
Стражи правопорядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности звонивших. Также омские полицейские предупреждают об опасности подобных звонков.