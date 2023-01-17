На заправках в Омске изменились цены на газ и бензин

В Омске впервые в 2023 году снизилась стоимость газа для заправки авто. АЗС «Юнигаз», «Топлайн» и «Газпромнефть» опустили стоимость на газ до 16 рублей 55 копеек за литр, несмотря на то, что в последний год стоимость понижалась неоднократно около 20 раз.

Метан, наоборот, вырос в цене и достиг стоимости за кубометр 22 рубля 2 копейки. За год бензин подешевел, но меньше, чем на рубль, а у дизельного топлива стоимость подняли за литр на 3 рубля 79 копеек.

Актуальные цены в Омске: АИ-92 от 44,25 до 46,5, АИ-95 от 47,9 до 49,52, АИ-98 — 57, ДТ от 57,57 до 64,92,СУГ — 16,55, от 21,96 до 22,2 р. за кубометр.