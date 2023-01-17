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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Минюст РФ предложил смягчить нормы содержания в СИЗО подозреваемых и обвиняемых

Сегодня, 08:44
Российский Минюст выступил с инициативой об изменении условий содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, а также граждан, которым предъявлены обвинения. Из соответствующего законопроекта ведомства следует, что главная цель предложения заключается в гуманизации уголовно-исполнительной политик

Минюст России запланировал реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны на период до 2030 года, сообщает Общественная служба новостей.

В следственных изоляторах могут разрешить использовать электронные средства слежения. Речь идет об аудиовизуальных, электронных и других технических средствах надзора.

Напомним, в настоящее время электронный надзор разрешено применять в России исключительно с целью ведения наблюдения за осужденными и заключенными, которые находятся на принудительных работах.

Минюст России предложил также повысить суммы финансовых средств, которые осужденным можно тратить на продукты и товары первой необходимости.

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