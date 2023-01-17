Минюст РФ предложил смягчить нормы содержания в СИЗО подозреваемых и обвиняемых

Российский Минюст выступил с инициативой об изменении условий содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, а также граждан, которым предъявлены обвинения. Из соответствующего законопроекта ведомства следует, что главная цель предложения заключается в гуманизации уголовно-исполнительной политик