Минюст РФ предложил смягчить нормы содержания в СИЗО подозреваемых и обвиняемых

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Минюст России запланировал реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы страны на период до 2030 года, сообщает Общественная служба новостей.
В следственных изоляторах могут разрешить использовать электронные средства слежения. Речь идет об аудиовизуальных, электронных и других технических средствах надзора.
Напомним, в настоящее время электронный надзор разрешено применять в России исключительно с целью ведения наблюдения за осужденными и заключенными, которые находятся на принудительных работах.
Минюст России предложил также повысить суммы финансовых средств, которые осужденным можно тратить на продукты и товары первой необходимости.