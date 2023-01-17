Хоккеиста Овечкина чуть не оштрафовали на матче

Матч проходил в штате Нью-Йорк на стадионе UBS Arena. На пятой минуте счет открыл защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьян Ахо. Следующие два удара также нанесли хозяева площадки. В начале второго периода счет был уже 3:0, однако «Вашингтон Кэпиталз» приступил к более активной игре. В середине матча Гарнет Хэтэуэй направил шайбу в ворота противника, в чем ему, среди прочего, помогла передача Александра Овечкина. Далее гости забили еще две шайбы, но решающим стал удар Дмитрия Орлова, который он совершил за 33 секунды до завершения дополнительного времени.