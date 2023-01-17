Хоккеиста Овечкина чуть не оштрафовали на матче

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:59
17 января команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Одну из результативных передач сделал Александр Овечкин, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Чемпионат».
Матч проходил в штате Нью-Йорк на стадионе UBS Arena. На пятой минуте счет открыл защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьян Ахо. Следующие два удара также нанесли хозяева площадки. В начале второго периода счет был уже 3:0, однако «Вашингтон Кэпиталз» приступил к более активной игре. В середине матча Гарнет Хэтэуэй направил шайбу в ворота противника, в чем ему, среди прочего, помогла передача Александра Овечкина. Далее гости забили еще две шайбы, но решающим стал удар Дмитрия Орлова, который он совершил за 33 секунды до завершения дополнительного времени.
После матча в СМИ активно обсуждалась не только победу «Вашингтон Кэпиталз», но также и тактика Александра Овечкина: хоккеист применил силовой прием против Жан-Габриэля Пажо. После столкновения он резко встал на ноги, товарищ по команде помог ему, а затем хоккеист ушел в раздевалку. Судьи отметили это и пересмотрели видеозапись игры. Если бы выявили нарушение, Овечкину грозил штраф, однако в результате с него сняли обвинения.