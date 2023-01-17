Финские ученые выявили, собаки какой породы обладают самым высоким интеллектом

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», в исследовании принимало участие свыше тысячи собак 13 пород.
Им предстояло пройти когнитивные тесты. Помимо поведения, памяти и логики животных оценивалось, насколько собаки могут думать стратегически, и ряд других параметров.
В итоге оказалось, что максимальным интеллектом обладает бельгийская овчарка. Чуть хуже справились с тестированием собаки породы бордер-колли.
Бельгийские овчарки – служебные собаки, которых применяют сотрудники служб безопасности и охраны порядка. Они лучше всего реагируют на жесты человека.