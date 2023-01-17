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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Финские ученые выявили, собаки какой породы обладают самым высоким интеллектом

Сегодня, 10:30
Ученым, работающим в Хельсинском университете, в ходе исследования удалось установить, собаки какой породы обладают самым высоким интеллектом.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», в исследовании принимало участие свыше тысячи собак 13 пород.

Им предстояло пройти когнитивные тесты. Помимо поведения, памяти и логики животных оценивалось, насколько собаки могут думать стратегически, и ряд других параметров.

В итоге оказалось, что максимальным интеллектом обладает бельгийская овчарка. Чуть хуже справились с тестированием собаки породы бордер-колли.

Бельгийские овчарки – служебные собаки, которых применяют сотрудники служб безопасности и охраны порядка. Они лучше всего реагируют на жесты человека.

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