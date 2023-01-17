Эксперт Заривний: Проблемы с эмоциональным интеллектом разрушают здоровье

По словам Заривного, мысль является первичной. При какой-либо неприятной ситуации человек сперва понимает и продумывает ее, и только после реагирует. Ученые давно доказали, что реакции на мысли оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья. В XX веке в психологии появилась шкала эмоциональных тонов, по которой человек движется в течение всей жизни от энтузиазма до смерти. Эксперт назвал эти понятия не физическими, а чувственными.