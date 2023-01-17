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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Эксперт Заривний: Проблемы с эмоциональным интеллектом разрушают здоровье

Сегодня, 16:47
Фото: piqsels.com
Сохранение ментального здоровья в условиях турбулентности предполагает наличие высокого эмоционального интеллекта. О том, что под этим следует понимать, и как правильно применять, рассказал психолог Дмитрий Заривний.

Эмоциональный интеллект представляет собой набор функций и когнитивных способностей человека. Речь идет о навыке, осуществляющем понимание и распознавание как собственных, так и чужих эмоций, управляющем ими, а также состояниями, которые возникают в качестве реакций на мысли, пишет Pravda.Ru.

По словам Заривного, мысль является первичной. При какой-либо неприятной ситуации человек сперва понимает и продумывает ее, и только после реагирует. Ученые давно доказали, что реакции на мысли оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья. В XX веке в психологии появилась шкала эмоциональных тонов, по которой человек движется в течение всей жизни от энтузиазма до смерти. Эксперт назвал эти понятия не физическими, а чувственными.

Такие отрицательные эмоции как вина, гнев и обида — это низкие вибрации. Пребывание в таких состояниях в течение продолжительных периодов жизни приводит к страшным заболеваниям. Психосоматику еще не изучили до конца, между тем, давно доказана связь между гневом, обидой и виной и, к примеру, онкологией, резюмировал Заривний.

#Общество
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