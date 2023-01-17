Эксперт прокомментировал решение Белоруссии привести в готовность артиллерию

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По его мнению, это не может безоговорочно свидетельствовать о намерении Белоруссии принять участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине.
Он пояснил, что белорусские военные готовятся к защите своей территории и отражению любой возможной агрессии со стороны Украины, Польши и Литвы. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам Дзерманта, Белоруссию с трех сторон окружают недружественные государства, поэтому в данном случае речь идет именно о подготовке белорусско-русской союзной группировки к отражению возможной угрозы, а артиллерия — один из основных элементов обороны.