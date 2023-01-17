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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Эксперт прокомментировал решение Белоруссии привести в готовность артиллерию

Сегодня, 08:17
Фото: piqsels.com
Политолог Алексей Дзермант высказался по поводу решения белорусского Министерства обороны о приведении в боевую готовность подразделений артиллерии.

По его мнению, это не может безоговорочно свидетельствовать о намерении Белоруссии принять участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Он пояснил, что белорусские военные готовятся к защите своей территории и отражению любой возможной агрессии со стороны Украины, Польши и Литвы. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Дзерманта, Белоруссию с трех сторон окружают недружественные государства, поэтому в данном случае речь идет именно о подготовке белорусско-русской союзной группировки к отражению возможной угрозы, а артиллерия — один из основных элементов обороны.

#Политика
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