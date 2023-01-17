Эксперт: Пашинян хочет погубить Армению

Беспрецедентно, что РФ уже воспринимается Ереваном как угроза безопасности стране. Пашинян объясняет свои действия тем, что после проведения учений Армения останется один на один с Турцией и Азербайджаном, да еще власти РФ не хотят разблокировать Лачинский коридор. Примечательно, что все это происходит на фоне совместных военных учений Азербайджана и Турции, а это уже позволяет с уверенностью предположить, что турецкая стратегия вытеснения России с Южного Кавказа вполне успешна.