Эксперт: Пашинян хочет погубить Армению

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Она пояснила, что недавно Пашинян сообщил об отказе принимать в республике плановые военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что фактически свидетельствует о смене внешнеполитического курса Армении. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, еще в 2018 году Ереван намеренно ставил стратегический союз с Россией под удар: было инициировано возбуждение уголовного дела на генсека ОДКБ, нарушались права работающих в Армении российских государственных компаний, игнорировались военно-стратегические потребности РФ и предпринимались другие шаги в этом направлении — вплоть до того, что в апреле 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил армянским властям, что некорректно вспоминать о союзнических отношениях с Россией только в выгодных тебе ситуациях.
Беспрецедентно, что РФ уже воспринимается Ереваном как угроза безопасности стране. Пашинян объясняет свои действия тем, что после проведения учений Армения останется один на один с Турцией и Азербайджаном, да еще власти РФ не хотят разблокировать Лачинский коридор. Примечательно, что все это происходит на фоне совместных военных учений Азербайджана и Турции, а это уже позволяет с уверенностью предположить, что турецкая стратегия вытеснения России с Южного Кавказа вполне успешна.
«Остаться с объединенными силами Турции и Азербайджана, наплевав в протянутую руку России и ОДКБ — самоубийство для Армении», — подытожила Дарья Митина.