Эксперт Безпалько рассказал о перспективах Медведчука в России и на Украине

По мнению эксперта, у бывшего украинского политика нет никакого влияния ни в РФ, ни на Украине. У него нет гражданства, финансовых и партийных ресурсов. Восстановить свою репутацию экс-депутату Рады будет достаточно сложно. Лучшее, чем мог бы заняться Медведчук, это гуманитарная деятельность на оставшиеся средства. Например, в ЛДНР, в Запорожье или Херсонской области, считает Безпалько.