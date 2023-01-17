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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Эксперт Безпалько рассказал о перспективах Медведчука в России и на Украине

Сегодня, 08:04
Недавно депутатские полномочия Виктора Медведчука были прекращены. Служба безопасности Украины арестовала его, обвинив в государственной измене.

Украинские власти обменяли политика на военнопленных из полка «Азов» в сентябре. Также его лишили гражданства Украины. Политолог Богдан Безпалько рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, в каком положении сейчас находится Медведчук.

По мнению эксперта, у бывшего украинского политика нет никакого влияния ни в РФ, ни на Украине. У него нет гражданства, финансовых и партийных ресурсов. Восстановить свою репутацию экс-депутату Рады будет достаточно сложно. Лучшее, чем мог бы заняться Медведчук, это гуманитарная деятельность на оставшиеся средства. Например, в ЛДНР, в Запорожье или Херсонской области, считает Безпалько.

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