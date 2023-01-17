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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Экс-пилот высказался о крушении самолета в Непале, предположив ошибку летчика

Сегодня, 08:26
Фото: pxhere.com
Бывший командир воздушного судна Александр Цветков прокомментировал крушение пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале, следовавшего рейсом из Катманду в Покхару.

Во время посадки в аэропорту назначения лайнер упал на берегу реки Сети. На борту находились семьдесят два человека, включая четырех членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров были также четверо граждан Российской Федерации. Об этом пишет Pravda.Ru

По словам Цветкова, из видео с места крушения хорошо заметно, что имело место «классическое сваливание» из-за потери скорости. Пилот «перетянул» — в результате борт «свалился» на глиссаде.

«Вероятно, причиной катастрофы стала ошибка пилота, ждем результатов расследования», — резюмировал эксперт.

#Происшествия
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