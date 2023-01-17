Экс-пилот высказался о крушении самолета в Непале, предположив ошибку летчика

Во время посадки в аэропорту назначения лайнер упал на берегу реки Сети. На борту находились семьдесят два человека, включая четырех членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров были также четверо граждан Российской Федерации. Об этом пишет Pravda.Ru