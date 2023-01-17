Экс-пилот высказался о крушении самолета в Непале, предположив ошибку летчика

Posted 17 января 2023, 08:26
Published 17 января 2023, 08:26
Modified 17 января 2023, 08:29
Updated 17 января 2023, 08:29
Во время посадки в аэропорту назначения лайнер упал на берегу реки Сети. На борту находились семьдесят два человека, включая четырех членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров были также четверо граждан Российской Федерации. Об этом пишет Pravda.Ru
По словам Цветкова, из видео с места крушения хорошо заметно, что имело место «классическое сваливание» из-за потери скорости. Пилот «перетянул» — в результате борт «свалился» на глиссаде.
«Вероятно, причиной катастрофы стала ошибка пилота, ждем результатов расследования», — резюмировал эксперт.