gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января 2023, 08:26

Published 17 января 2023, 08:26

Modified 17 января 2023, 08:29

Updated 17 января 2023, 08:29

Экс-пилот высказался о крушении самолета в Непале, предположив ошибку летчика

17 января 2023, 08:26
Бывший командир воздушного судна Александр Цветков прокомментировал крушение пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале, следовавшего рейсом из Катманду в Покхару.

Во время посадки в аэропорту назначения лайнер упал на берегу реки Сети. На борту находились семьдесят два человека, включая четырех членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров были также четверо граждан Российской Федерации. Об этом пишет Pravda.Ru

По словам Цветкова, из видео с места крушения хорошо заметно, что имело место «классическое сваливание» из-за потери скорости. Пилот «перетянул» — в результате борт «свалился» на глиссаде.

«Вероятно, причиной катастрофы стала ошибка пилота, ждем результатов расследования», — резюмировал эксперт.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика