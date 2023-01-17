Дефицит учителей. Омским школам и детсадам не хватает несколько сотен педагогов

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По данным департамента образования на 15 января, больше всего в омских школах не хватает учителей иностранных языков. Ведомство ищет 69 преподавателей английского и одного учителя немецкого языка. Для педагогов по русскому языку и литературе открыто 57 вакансий. Ровно столько же требуется учителей начальных классов. Дефицит и среди преподавателей математики — 55 вакантных мест. Помимо основных предметов, в омские школы требуются педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы, вожатые и педагоги дополнительного образования.
Что касается дошкольных учреждений, то в детские сады ищут 91 воспитателя и 77 помощников воспитателя.
Как указано на сайте поиска работы «Зарплата.ру», в школу № 7 ищут учителя английского языка на полный рабочий день с зарплатой от 18 тысяч рублей. В лицее № 29 открыта вакансия для педагога по математике с зарплатой от 20 до 25 тысяч. В его обязанности также входит классное руководство и внеурочная деятельность. В детском саду № 319 воспитателю готовы предложить зарплату от 16 до 35 тысяч рублей.
Напомним, что 2023 год определен Годом педагога и наставника. Три месяца назад глава Омской области во время послания региональному Законодательному собранию предложил ввести дополнительные материальные поощрения для учителей.