Дефицит учителей. Омским школам и детсадам не хватает несколько сотен педагогов

Как указано на сайте поиска работы «Зарплата.ру», в школу № 7 ищут учителя английского языка на полный рабочий день с зарплатой от 18 тысяч рублей. В лицее № 29 открыта вакансия для педагога по математике с зарплатой от 20 до 25 тысяч. В его обязанности также входит классное руководство и внеурочная деятельность. В детском саду № 319 воспитателю готовы предложить зарплату от 16 до 35 тысяч рублей.