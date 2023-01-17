Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Бывший вожатый рассказал, как предостеречь детей от сексуальных контактов в лагерях

Сегодня, 08:02
За границами детских лагерей хранятся тайны, о которых родителям следует подумать, прежде чем отправлять ребенка на отдых.

Бывший пионервожатый Иван Юдинцев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, какие дети чаще всего оказываются жертвами сексуальных контактов в лагерях со стороны вожатых. Как правило, это скромные и зажатые дети. Многие из них привыкли безоговорочно подчиняться взрослым и не могут постоять за себя.

Отправляя ребенка на отдых в лагерь, важно помнить, что работают там разные люди. Несмотря на высокие требования родителей, и в таких местах имеет место быть расхлябанность. Тем более, что вожатыми являются чаще всего студенты, которые приезжают поработать только на сезон.

Юдинцев советует родителям перед отправкой в лагерь провести с ребенком беседу. При этом важно рассказать, что вожатые — это не те взрослые, которым нужно безоговорочно подчиняться. Дело в том, что злоумышленники в таких местах не прибегают к прямому физическому насилию, а давят и манипулируют психологически. У детей ни в коем случае не должно быть страха перед вожатыми. Они должны уметь фильтровать слова и действия вожатых, знать свои границы и понимать, что дозволено, а что является недопустимым. Если ребенок окажется в такой ситуации, ему необходимо прервать контакт с манипулятором и сообщить родителям, которые должны приехать и спокойно разобраться в ситуации.

Таким образом, во избежание подобных инцидентов родителям следует придерживаться двух правил: провести профилактическую беседу и обозначить строгие границы, которые никто не должен нарушать, а также быть готовыми прийти на помощь.

Подпишитесь
Дмитрий Махиня в ближайшее время станет вице-мэром Омска
Сегодня, 06:53
Дефицит учителей. Омским школам и детсадам не хватает несколько сотен педагогов
Сегодня, 02:33
В омском фонде капремонта назначили руководителя. Пока что исполняющего обязанности
Сегодня, 07:17
Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель
Сегодня, 08:15
В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько
Сегодня, 09:04
Омич погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации
Сегодня, 08:48