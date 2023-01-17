Бывший вожатый рассказал, как предостеречь детей от сексуальных контактов в лагерях

Юдинцев советует родителям перед отправкой в лагерь провести с ребенком беседу. При этом важно рассказать, что вожатые — это не те взрослые, которым нужно безоговорочно подчиняться. Дело в том, что злоумышленники в таких местах не прибегают к прямому физическому насилию, а давят и манипулируют психологически. У детей ни в коем случае не должно быть страха перед вожатыми. Они должны уметь фильтровать слова и действия вожатых, знать свои границы и понимать, что дозволено, а что является недопустимым. Если ребенок окажется в такой ситуации, ему необходимо прервать контакт с манипулятором и сообщить родителям, которые должны приехать и спокойно разобраться в ситуации.