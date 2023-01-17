Бывший вожатый рассказал, как предостеречь детей от сексуальных контактов в лагерях

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Бывший пионервожатый Иван Юдинцев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, какие дети чаще всего оказываются жертвами сексуальных контактов в лагерях со стороны вожатых. Как правило, это скромные и зажатые дети. Многие из них привыкли безоговорочно подчиняться взрослым и не могут постоять за себя.
Отправляя ребенка на отдых в лагерь, важно помнить, что работают там разные люди. Несмотря на высокие требования родителей, и в таких местах имеет место быть расхлябанность. Тем более, что вожатыми являются чаще всего студенты, которые приезжают поработать только на сезон.
Юдинцев советует родителям перед отправкой в лагерь провести с ребенком беседу. При этом важно рассказать, что вожатые — это не те взрослые, которым нужно безоговорочно подчиняться. Дело в том, что злоумышленники в таких местах не прибегают к прямому физическому насилию, а давят и манипулируют психологически. У детей ни в коем случае не должно быть страха перед вожатыми. Они должны уметь фильтровать слова и действия вожатых, знать свои границы и понимать, что дозволено, а что является недопустимым. Если ребенок окажется в такой ситуации, ему необходимо прервать контакт с манипулятором и сообщить родителям, которые должны приехать и спокойно разобраться в ситуации.
Таким образом, во избежание подобных инцидентов родителям следует придерживаться двух правил: провести профилактическую беседу и обозначить строгие границы, которые никто не должен нарушать, а также быть готовыми прийти на помощь.