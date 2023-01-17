Буцаев: На бирже ВМР разместили лоты по купле-продаже металла более чем на 24 млн руб

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Наибольшую активность в сфере торговли металлом на бирже ВМР проявили Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Самарская области, Московская агломерация и Республика Чувашия. Об этом пишет newsnn.ru.
Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в сентябре 2022 года РЭО представил отрасли уникальный цифровой проект – биржу ВМР. На этой площадке можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести сделку, причем со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключаются: все участники платформы проходят специальную верификацию. С начала работы биржи на площадке размещено лотов по купле-продаже более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании «Ситиматик». Очевидно, что такие показатели являются подтверждением востребованности сервиса, добавил Буцаев.
Лоты по купле-продаже металла размещали магнитогорский и новочебоксарский филиалы АО «Ситиматик», ООО «Ситиматик-Волгоград», АО «Ситиматик - Нижний Новгород», а также ООО «Фрегат», ООО «РТ-Инвест Ресайклинг», областное ГУП «Экология». Напомним, «РТ-Инвест» является крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО.
Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов сообщил, что на электронной торговой площадке уже зарегистрировали первую сделку купли-продажи металлических отходов – алюминиевых банок в мешках. Стоимость лота составила 494 тысячи рублей. Заказчиком стал новочебоксарский филиал АО «Ситиматик», исполнителем – ООО «Нижновмет».
Известно, что на электронной торговой площадке могут оформить регистрацию все участники отрасли обращения с ТКО: производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, поставщики оборудования. Также на площадке можно делать заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Проект направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.