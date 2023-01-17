Буцаев: На бирже ВМР разместили лоты по купле-продаже металла более чем на 24 млн руб

Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в сентябре 2022 года РЭО представил отрасли уникальный цифровой проект – биржу ВМР. На этой площадке можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести сделку, причем со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключаются: все участники платформы проходят специальную верификацию. С начала работы биржи на площадке размещено лотов по купле-продаже более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании «Ситиматик». Очевидно, что такие показатели являются подтверждением востребованности сервиса, добавил Буцаев.