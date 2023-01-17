Это может быть не окончательным списком, поскольку мониторинг толщины льда проводится ежедневно. Погода может как способствовать организации дополнительных купелей, так и «отменить» заявленные, как сообщает пресс-служба МЧС Омской области. В затонах Иртыша толщина льда 65-70 см, а на самом Иртыше — немногим больше. Также по всей береговой линии выступает вода надо льдом, что создает дополнительную опасность.