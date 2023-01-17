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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске примет православных горожан платная и единственная купель в «Кедровом парке»

Спасатели опубликовали список доступных омичам купелей. Только одна будет организована в черте города, к остальным придется добираться подольше.

Где в Омске можно окунуться в прорубь на Крещение?

На самом деле, несмотря на предупреждения от ГУ МЧС о небезопасном, рыхлом состоянии льда, есть два места, где омичи смогут окунуться. Одно менее доступно: только для участников клуба «Моржи», на Зеленом острове. Массово же людей туда не допустят из-за запрета спасателей.

Второе место по адресу 3-я Островская 2Е, в «Кедровом парке», справа от Птичьей гавани. Город55 обратился к администрации парка. Информация о том, что купель будет работать, подтвердилась. Но вход будет платный, возьмут по 500 рублей с каждого, как и в прошлом году.

Где рядом с Омском будут организованы купели?

За городской чертой лед крепче, так что омичи смогут окунуться в честь Крещения Господня совсем недалеко от города. В часовой транспортной доступности будут следующие купели:

  • В Любинском районе — в деревне Авлы, которая входит в состав Новоархангельского поселения. Там будет железная купель при храме на берегу реки Авлуха. А также на оз. Глубокое в селе Политотдел;
  • В Омском районе купель организуют при «Сказке», в дачном поселке Чернолучинском по адресу ул. Курортная — 1А;
  • В Азовском районе  в самом селе Азово организуют купель в искусственном водоеме;
  • В Кормиловском районе купель организуют на пруду в Кормиловке;
  • В Таврическом районе  купель организуют в деревне Копейкино, на реке Щучке.
Фото: Город55

За остальными купелями придется ехать несколько часов на автомобиле или электричке. Для жителей Омской области организуют купели, помимо вышеперечисленных, еще и в следующих местах:

  • В Одесском районе, в райцентре, на ул. Парковой — 10А,  на территории Свято-Успенского храма;
  • В Нижнеомском районе, в райцентре, на реке Омь;
  • В Полтавском районе, в райцентре, на озере Караката;
  • В Черлакском районе, в райцентре, на притоке Иртыша;
  • В Тюкалинском районе, в Тюкалинске, на озере Розлив;
  • В Крутинском районе, в селе Новокарасук, на озере Калыкуль;
  • В Большеуковском районе, в селе Большие Уки, на реке Большой Ук;
  • В Большереченском районе, в самом Большеречье, в пойме Иртыша;
  • В Саргатском районе, в селе Заготзерно, на Иртыше;
  • В Тевризском районе, в селе Екатериновка, на реке Туй;
  • В Щербакульском районе организуют 2 купели на котлованах — в Екатеринославке и в Щербакуле;
  • В Муромцевском районе, в селе Муромцево, на реке Тара;
  • В Называевском районе организуют 3 купели на котлованах. Одна в Называевске, у зоны отдыха при котловане, вторая —  в селе Жирновка, а третья — в селе Князево;
  • В Горьковском районе купель будет в деревне Крупянка при Октябрьском сельском поселении, на Иртыше;
  • В Седельниковском районе, в райцентре, на реке Уй.

Это может быть не окончательным списком, поскольку мониторинг толщины льда проводится ежедневно. Погода может как способствовать организации дополнительных купелей, так и «отменить» заявленные, как сообщает пресс-служба МЧС Омской области. В затонах Иртыша толщина льда 65-70 см, а на самом Иртыше — немногим больше. Также по всей береговой линии выступает вода надо льдом, что создает дополнительную опасность.

Рыхлый лед. В Омске не разрешили организовывать крещенские купели
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Религия#Крещение#Купель#Праздник
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