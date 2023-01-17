Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На самом деле, несмотря на предупреждения от ГУ МЧС о небезопасном, рыхлом состоянии льда, есть два места, где омичи смогут окунуться. Одно менее доступно: только для участников клуба «Моржи», на Зеленом острове. Массово же людей туда не допустят из-за запрета спасателей.
Второе место по адресу 3-я Островская 2Е, в «Кедровом парке», справа от Птичьей гавани. Город55 обратился к администрации парка. Информация о том, что купель будет работать, подтвердилась. Но вход будет платный, возьмут по 500 рублей с каждого, как и в прошлом году.
За городской чертой лед крепче, так что омичи смогут окунуться в честь Крещения Господня совсем недалеко от города. В часовой транспортной доступности будут следующие купели:
За остальными купелями придется ехать несколько часов на автомобиле или электричке. Для жителей Омской области организуют купели, помимо вышеперечисленных, еще и в следующих местах:
Это может быть не окончательным списком, поскольку мониторинг толщины льда проводится ежедневно. Погода может как способствовать организации дополнительных купелей, так и «отменить» заявленные, как сообщает пресс-служба МЧС Омской области. В затонах Иртыша толщина льда 65-70 см, а на самом Иртыше — немногим больше. Также по всей береговой линии выступает вода надо льдом, что создает дополнительную опасность.