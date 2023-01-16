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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Сотрудники омской ГДКБ № 3 объяснили нашумевший случай с голодным ребенком

Главврач омской больницы пригласил мать на беседу.

Пресс-служба омского минздрава сообщила, что с медперсонала ГДКБ № 3 взяты письменные объяснения по поводу инцидента с оставленным без ужина ребенком. 

Персонал больницы пояснил, что юного пациента приглашали на ужин, но от «больничной» еды он отказался, сообщил, что с собой есть домашняя. Погреть еду не просил. Но позже пришел к медсестре со звонком от матери на громкой связи. Мама пациента позволила себе некорректное поведение, медсестра не стала продолжать беседу на повышенных тонах.

Главврач ГДКБ № 3 пригласила мать ребенка для беседы, чтобы урегулировать ситуацию. Беседа состоялась, мать считает инцидент исчерпанным, как дополнительно сообщили в пресс-службе минздрава.

Напомним, скандал разгорелся после публикации в соцсетях жалобы от омички, которая сообщила о том, что ее сын остался в больнице без ужина, его срочно забрали домой, где ребенок съел сразу 6 котлет с двумя гарнирами.

«Я в шоке». Омичка пожаловалась на жестокое отношение к сыну в детской больнице
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Медицина#Дети#Новости#Соцсети#Жалобы
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