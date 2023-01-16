Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал

Пресс-служба омского минздрава сообщила, что с медперсонала ГДКБ № 3 взяты письменные объяснения по поводу инцидента с оставленным без ужина ребенком.



Персонал больницы пояснил, что юного пациента приглашали на ужин, но от «больничной» еды он отказался, сообщил, что с собой есть домашняя. Погреть еду не просил. Но позже пришел к медсестре со звонком от матери на громкой связи. Мама пациента позволила себе некорректное поведение, медсестра не стала продолжать беседу на повышенных тонах.