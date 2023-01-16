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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Ждем весну? В Омской области задержится «приятная» зима

Сегодня, 13:05
Фото: Город55

В Омск нагрянут перепады температур от -7 до -25

Аномальные морозы отступили.

УГМС России опубликовали предоставили прогноз погоды на ближайшие дни. Неделя начинается без существенных осадков, но в ближайшее время ожидаются перепады температур.

17 января температура днем дойдет до — 13 градусов, а в ночное время до -15 градусов (-20 при прояснении). Ночью ожидается небольшой снег.

18 января днем по-прежнему температура удерживает до — 13 градусов. Ночью местами изморозь, температура дойдет до — 20 градусов (местами — 25), без существенных осадков.

Чуть теплее погода будет 19 января, ожидается днем до — 12 градусов, а ночью до -17 градусов (местами -22).

иллюстрация
Фото: УГМС России
Рабочая неделя встретит омичей комфортной температурой и снегом
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#Ксения Карагодина#Город#Погода#Изменение погоды#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды
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