Ждем весну? В Омской области задержится «приятная» зима

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
УГМС России опубликовали предоставили прогноз погоды на ближайшие дни. Неделя начинается без существенных осадков, но в ближайшее время ожидаются перепады температур.
17 января температура днем дойдет до — 13 градусов, а в ночное время до -15 градусов (-20 при прояснении). Ночью ожидается небольшой снег.
18 января днем по-прежнему температура удерживает до — 13 градусов. Ночью местами изморозь, температура дойдет до — 20 градусов (местами — 25), без существенных осадков.
Чуть теплее погода будет 19 января, ожидается днем до — 12 градусов, а ночью до -17 градусов (местами -22).