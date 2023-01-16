Занимательные совпадения. В Омском регионе весной ждут 55 проблемных зон

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила о том, где омичам ждать подтоплений и затоплений по весне. Затопление — это когда виноват разлив озер, рек или выпадение осадков. А подтопление на языке Росреестра — это когда вода идет из-под земли, за счет поднявшегося уровня грунтовых вод.
По состоянию на 1 января 2023 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 25 зонах затопления и 30 зонах подтопления.
В регионе протекает более 4 тыс. рек, имеется около 16 тыс. озер. 25 озер площадью более 10 кв. км, а Салтаим, Тенис, Ик и Эбейты — более 50 кв. км.
Опасные зоны, где стихия может нанести материальный ущерб или привести к человеческим жертвам, есть и прямо среди населенных пунктов:
Узнать, попадает ли конкретный земельный участок в границы опасной зоны можно с помощью публичной кадастровой карты, как сообщила эксперт Роскадастра по Омской области Ольга Шиберт. В границах таких зон запрещено размещение новых населенных пунктов и капитальное строительство без обеспечения дополнительной защиты от затопления или подтопления, использование сточных вод для полива, размещение кладбищ и скотомогильников, а также складирование отходов. Над ними нельзя распылять «химию» для защиты от вредителей средствами авиации.