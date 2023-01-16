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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Занимательные совпадения. В Омском регионе весной ждут 55 проблемных зон

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
иллюстрация

55 опасных мест внесли в «карты» подтопления и затопления по Омской области

Реестр «топей». В Омской области зарегистрировали места с опасностью подтоплений и затоплений. Вышло 55 проблемных зон для 55-го региона.

Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила о том, где омичам ждать подтоплений и затоплений по весне. Затопление — это когда виноват разлив озер, рек или выпадение осадков. А подтопление на языке Росреестра — это когда вода идет из-под земли, за счет поднявшегося уровня грунтовых вод. 

По состоянию на 1 января 2023 года в  Едином государственном реестре недвижимости  содержатся сведения о 25 зонах затопления и 30 зонах подтопления.

В регионе протекает более 4 тыс. рек, имеется около 16 тыс. озер. 25 озер площадью более 10 кв. км, а Салтаим, Тенис, Ик и Эбейты — более 50 кв. км. 
Опасные зоны, где стихия может нанести материальный ущерб или привести к человеческим жертвам, есть и прямо среди населенных пунктов:

  • р. п. Черлак;
  • с. Усть-Ишим;
  • Называевск;
  • п. Заготзерно Знаменского района;
  • р. п. Муромцево;
  • Тара;
  • Исилькуль;
  • Бородинка Полтавского района;
  • р. п. Большеречье;
  • на территории садовых товариществ Красногорского массива в Омском районе.

Узнать, попадает ли конкретный земельный участок в границы опасной зоны можно с помощью публичной кадастровой карты, как сообщила эксперт Роскадастра по Омской области Ольга Шиберт. В границах таких зон запрещено размещение новых населенных пунктов и капитальное строительство без обеспечения дополнительной защиты от затопления или подтопления, использование сточных вод для полива, размещение кладбищ и скотомогильников, а также складирование отходов. Над ними нельзя распылять «химию» для защиты от вредителей средствами авиации. 

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#Дарья Зыкова#Омск#Потоп#Новости#Омская область#Подтопление#Затопление#Росреестр#Экология
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