Занимательные совпадения. В Омском регионе весной ждут 55 проблемных зон

Узнать, попадает ли конкретный земельный участок в границы опасной зоны можно с помощью публичной кадастровой карты, как сообщила эксперт Роскадастра по Омской области Ольга Шиберт. В границах таких зон запрещено размещение новых населенных пунктов и капитальное строительство без обеспечения дополнительной защиты от затопления или подтопления, использование сточных вод для полива, размещение кладбищ и скотомогильников, а также складирование отходов. Над ними нельзя распылять «химию» для защиты от вредителей средствами авиации.