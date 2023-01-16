Заболеваемость SARS-CoV-2 среди жителей РФ выросла за минувшую неделю

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
По информации, опубликованной в канале Telegram ресурса стопкоронавирус.рф, показатель госпитализации за минувшую неделю достиг 3,7 на каждые 100 тыс. человек, увеличившись на 32,1% в сравнении с предшествующим аналогичным периодом.
Рост количества инфицированных наблюдается в 75 регионах страны. В 16 субъектах Российской Федерации показатель заболеваемости — выше средних значений по стране, пишет Russian.rt.com.
За минувшие сутки на территории страны было отправлено в стационары 363 пациента, инфицированных COVID-19.