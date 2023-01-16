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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Японцы поражены автомобилем будущего из СССР

Сегодня, 08:18
Журналисты японского информационного портала Yahoo News Japan познакомили своих читателей с экспериментальным автомобилем марки ГАЗ-16А советского производства. Автор публикации восторгается тщательно продуманной конструкцией транспорта.

Общественная служба новостей пишет, что конструкторы в СССР провели успешные эксперименты в рамках разработки авто-амфибии, обладающего способностью передвигаться как по суше, так и по воде.

Речь идет о многоцелевом наземном автотранспорте, совмещавшем в себе все преимущества скоростной машины на дорогах с твердым покрытием, а также проходимость судна на воздушной подушке, по воде – в том числе.

Японские журналисты поражены удивительным механизмом трансформации авто в судно на воздушной подушке. Шасси убираются для этого в корпус, а пропеллеры и вентиляторы позволяют машине передвигаться по пересеченным местностям, по воде и даже по болотам.

Автор статьи акцентировал внимание на том, что автомобиль ГАЗ-16А в 1960 году начали разрабатывать на мощностях Горьковского завода. Советские конструкторы оснастили машину 5,5-литровым силовым агрегатом V8 от ГАЗ-13 «Чайка». Этот двигатель развивает скорость до 170 километров в час.

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