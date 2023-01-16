«Ямал СПГ» на 13,5 процента нарастил поставки сжиженного газа в страны Европы Х

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Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», еще небольшое количество газа поставляет завод «Газпрома» «Портовая СПГ».
Из крупнейшего российского предприятия, расположенного в ямальской Сабетте, в Европу ушел сжиженный газ в объеме 14,6 миллиона тонн. И примерно миллион тонн поставили «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ».
Одновременно с завода на семь процентов стало меньше поступать газа в Азию. В прошлом году туда было отправлено примерно 5,3 миллиона тонн СПГ из ЯНАО.