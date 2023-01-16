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Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

«Ямал СПГ» на 13,5 процента нарастил поставки сжиженного газа в страны Европы Х

Сегодня, 07:00
Хотя трубопроводный газ в страны Европы поступает сейчас не в таких количествах, как прежде, доля сжиженного газа, отправляемого из России на экспорт, выросла до 25 процентов. Так. На 13,5 процента поставляет больше сжиженного газа «Ямал СПГ».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», еще небольшое количество газа поставляет завод «Газпрома» «Портовая СПГ».

Из крупнейшего российского предприятия, расположенного в ямальской Сабетте, в Европу ушел сжиженный газ в объеме 14,6 миллиона тонн. И примерно миллион тонн поставили «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ».

Одновременно с завода на семь процентов стало меньше поступать газа в Азию. В прошлом году туда было отправлено примерно 5,3 миллиона тонн СПГ из ЯНАО.

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