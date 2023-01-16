«Ямал СПГ» на 13,5 процента нарастил поставки сжиженного газа в страны Европы Х

Хотя трубопроводный газ в страны Европы поступает сейчас не в таких количествах, как прежде, доля сжиженного газа, отправляемого из России на экспорт, выросла до 25 процентов. Так. На 13,5 процента поставляет больше сжиженного газа «Ямал СПГ».