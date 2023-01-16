Время бутербродов. В Омске после Нового года внезапно подешевели хлеб и колбаса

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Согласно сервису iMonitoring, в Омской области за две недели с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года снизилась стоимость товаров первой необходимости: хлеб (на 18%), гречневая крупа (4,3%), сахар (1.1%) Также в пределах 2% подешевели колбаса, сыры и мука.
В то же время стали дороже обходиться омичам сливочное масло (+0.7%), черный чай (+1.2%), яйца куриные (+1.7%) и картофель (+2%). Сильнее всего подорожал репчатый лук — килограмм этого овоща обходился омичам в 37.05 рубля.
Месяц назад Город55 уже писал о том, какие продукты подорожали в Омской области. Сравнить динамику цен можно в материале ниже.