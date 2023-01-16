Время бутербродов. В Омске после Нового года внезапно подешевели хлеб и колбаса

Согласно сервису iMonitoring, в Омской области за две недели с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года снизилась стоимость товаров первой необходимости: хлеб (на 18%), гречневая крупа (4,3%), сахар (1.1%) Также в пределах 2% подешевели колбаса, сыры и мука.