Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Время бутербродов. В Омске после Нового года внезапно подешевели хлеб и колбаса

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске резко подешевел хлеб и подорожал чай

По информации Росстата, в первую же неделю Нового года омичи столкнулись с новыми ценами на популярные продукты.

Согласно сервису iMonitoring, в Омской области за две недели с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года  снизилась стоимость товаров первой необходимости: хлеб (на 18%), гречневая крупа (4,3%), сахар (1.1%) Также в пределах 2% подешевели колбаса, сыры и мука.

В то же время стали дороже обходиться омичам сливочное масло (+0.7%), черный чай (+1.2%), яйца куриные (+1.7%) и картофель (+2%). Сильнее всего подорожал репчатый лук — килограмм этого овоща обходился омичам в 37.05 рубля.

Месяц назад Город55 уже писал о том, какие продукты подорожали в Омской области. Сравнить динамику цен можно в материале ниже.

Контрольная закупка. Какие продукты в Омске резко подорожали
Узнать подробнее
#Город#Новости#Омская область#Хлеб#Продажа#Цены#Магазин#Ольга Акамова
Подпишитесь
Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей
Сегодня, 11:06
Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
Сегодня, 08:39
Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал
Сегодня, 07:42
В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз
Сегодня, 10:31
Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой
Сегодня, 10:43
В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции
Сегодня, 07:13