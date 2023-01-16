Врач напомнила о мерах предосторожности во время крещенских купаний в проруби

Posted 16 января 2023, 14:02
Published 16 января 2023, 14:02
Modified 16 января 2023, 14:04
Updated 16 января 2023, 14:04
Она пояснила, что погружение в ледяную воду принесет пользу только здоровым и закаленным людям, тогда как для неподготовленных граждан такие эксперименты над своим организмом могут закончиться простудой или обострением хронических заболеваний. Однако можно заранее подготовить свой организм к испытанию холодом, если за несколько месяцев до купания в крещенской купели начать заниматься закаливанием. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
По словам специалиста, оптимальное время нахождения в проруби — не более одной минуты, а после выхода из воды необходимо насухо вытереться и надеть теплую одежду и обувь. Также можно выпить горячего чая, однако ни в коем случае нельзя «для согрева» употреблять любые алкогольные напитки, подчеркнула Семененко.
Врач предостерегла от погружения в прорубь людей с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и с метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям в возрасте старше шестидесяти пяти лет, маленьким детям и тем, кто недавно перенес простудное заболевание.