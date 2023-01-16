gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2023, 14:02

Published 16 января 2023, 14:02

Modified 16 января 2023, 14:04

Updated 16 января 2023, 14:04

Врач напомнила о мерах предосторожности во время крещенских купаний в проруби

Врач напомнила о мерах предосторожности во время крещенских купаний в проруби

16 января 2023, 14:02
Фото: 1MI.
Кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Семененко рассказала, кому будет полезно купание в ледяной воде, а кому лучше от него воздержаться, а также сообщила о мерах безопасности, которые обязательно должны соблюдать все участники традиционных крещенских купаний.

Она пояснила, что погружение в ледяную воду принесет пользу только здоровым и закаленным людям, тогда как для неподготовленных граждан такие эксперименты над своим организмом могут закончиться простудой или обострением хронических заболеваний. Однако можно заранее подготовить свой организм к испытанию холодом, если за несколько месяцев до купания в крещенской купели начать заниматься закаливанием. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, оптимальное время нахождения в проруби — не более одной минуты, а после выхода из воды необходимо насухо вытереться и надеть теплую одежду и обувь. Также можно выпить горячего чая, однако ни в коем случае нельзя «для согрева» употреблять любые алкогольные напитки, подчеркнула Семененко. 

Врач предостерегла от погружения в прорубь людей с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и с метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям в возрасте старше шестидесяти пяти лет, маленьким детям и тем, кто недавно перенес простудное заболевание.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика