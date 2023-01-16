В регионах Сибири почти вдвое выросла цена на стиральные порошки

Как сообщает fedpress.ru, как говорят данные, предоставленные региональными органами статистики, дороже всего он стоит сегодня в Томской области – 238,4 рубля, и в Тыве – 232,3 рубля. А дешевле всего - Кемеровской области– 173,2 рубля и в Алтайском крае – 176,1 рубля.