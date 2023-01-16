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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В регионах Сибири почти вдвое выросла цена на стиральные порошки

Сегодня, 10:40
В сибирских регионах килограмм стирального порошка в среднем стоит сегодня 202 рублей. Это на 30,4 процента дороже, чем в прошлом году.

Как сообщает fedpress.ru, как говорят данные, предоставленные региональными органами статистики, дороже всего он стоит сегодня в Томской области – 238,4 рубля, и в Тыве – 232,3 рубля. А дешевле всего - Кемеровской области– 173,2 рубля и в Алтайском крае – 176,1 рубля.

Рост цен на порошок не обошел ни один сибирский регион. Серьезней всего он подорожал в Омской и Иркутской области области – на 49,9 и на 43,7 процента соответственно..

За последние 10 лет порошок подорожал в регионах Сибири, как и в среднем в РФ, в 2,1 раза.

 

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