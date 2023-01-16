В регионах Сибири почти вдвое выросла цена на стиральные порошки

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как сообщает fedpress.ru, как говорят данные, предоставленные региональными органами статистики, дороже всего он стоит сегодня в Томской области – 238,4 рубля, и в Тыве – 232,3 рубля. А дешевле всего - Кемеровской области– 173,2 рубля и в Алтайском крае – 176,1 рубля.
Рост цен на порошок не обошел ни один сибирский регион. Серьезней всего он подорожал в Омской и Иркутской области области – на 49,9 и на 43,7 процента соответственно..
За последние 10 лет порошок подорожал в регионах Сибири, как и в среднем в РФ, в 2,1 раза.