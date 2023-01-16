В Пулково авиалайнеру не удалось совершить взлет из-за ветра

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Данные предоставило ТАСС, которое ссылается на сообщения, переданные пресс-службой управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Известно, что в рамках указаний руководства выполнение рейса было прекращено, а пассажиры самолета высажены. На место несостоявшегося вылета был вызван тягач. Об этом информирует Russian.rt.com.
Сообщается, что непогода, бушевавшая в Северной столице 13 января с утра, стала причиной отмены приземлений в Пулково 13 самолетов.
Несмотря на происходящее воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.