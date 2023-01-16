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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Пулково авиалайнеру не удалось совершить взлет из-за ветра

Сегодня, 15:22
Самолет Санкт-Петербург — Мурманск, который должен был совершить вылет из петербургской воздушной гавани Пулково, по причине усиления ветра начал скольжение по аэродромной полосе, поэтому полет было решено перенести.

Данные предоставило ТАСС, которое ссылается на сообщения, переданные пресс-службой управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Известно, что в рамках указаний руководства выполнение рейса было прекращено, а пассажиры самолета высажены. На место несостоявшегося вылета был вызван тягач. Об этом информирует Russian.rt.com.

Сообщается, что непогода, бушевавшая в Северной столице 13 января с утра, стала причиной отмены приземлений в Пулково 13 самолетов.

Несмотря на происходящее воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.

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