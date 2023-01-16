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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Омской области приятели забили до смерти 77-летнего пенсионера из-за 4 тысяч рублей

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI
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Потерпевшего били руками, ногами, резали ножом и избивали молотком.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Оконешниковского района, которых обвиняют в разбойном нападении и жестоком убийстве 77-летнего пенсионера.

«По версии следователей СКР по Омской области в ночь на 26 февраля 2022 года двое ранее неоднократно судимых фигуранта дела после обильного употребления алкоголя пришли к потерпевшему домой и без его разрешения проникли в квартиру. Там они стали требовать спиртное, получив отказ набросились на пожилого человека с кулаками», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Повалив пенсионера на пол обвиняемые стали избивать его кулаками по голове. Пострадавший, по информации силовиков, попытался оказать сопротивление с помощью ножа, но один из нападавших отобрал его и нанес им два удара в шею старика. Затем омич дал своему знакомому молоток, которым тот нанес множество ударов по голове потерпевшего. После этого фигуранты уголовного дела прихватили из квартиры 4 тысячи рублей и сбежали с места происшествия.

«В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице, куда был доставлен утром», – пояснили в региональной прокуратуре.

В ходе следствия один из обвиняемых признал вину, а также написал явку с повинной, сознавшись в краже 25 тыс. рублей, совершенной им в феврале 2021 года у другого односельчанина. Его соучастник все обвинения отрицает.

Рассматривать это уголовное дело будет Омский областной суд. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия#Оконешниковский район#Убийство#Разбой#Жесть
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