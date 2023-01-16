В Омской области приятели забили до смерти 77-летнего пенсионера из-за 4 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Оконешниковского района, которых обвиняют в разбойном нападении и жестоком убийстве 77-летнего пенсионера.
«По версии следователей СКР по Омской области в ночь на 26 февраля 2022 года двое ранее неоднократно судимых фигуранта дела после обильного употребления алкоголя пришли к потерпевшему домой и без его разрешения проникли в квартиру. Там они стали требовать спиртное, получив отказ набросились на пожилого человека с кулаками», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Повалив пенсионера на пол обвиняемые стали избивать его кулаками по голове. Пострадавший, по информации силовиков, попытался оказать сопротивление с помощью ножа, но один из нападавших отобрал его и нанес им два удара в шею старика. Затем омич дал своему знакомому молоток, которым тот нанес множество ударов по голове потерпевшего. После этого фигуранты уголовного дела прихватили из квартиры 4 тысячи рублей и сбежали с места происшествия.
«В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице, куда был доставлен утром», – пояснили в региональной прокуратуре.
В ходе следствия один из обвиняемых признал вину, а также написал явку с повинной, сознавшись в краже 25 тыс. рублей, совершенной им в феврале 2021 года у другого односельчанина. Его соучастник все обвинения отрицает.
Рассматривать это уголовное дело будет Омский областной суд.