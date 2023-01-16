В Омской области приятели забили до смерти 77-летнего пенсионера из-за 4 тысяч рублей

Повалив пенсионера на пол обвиняемые стали избивать его кулаками по голове. Пострадавший, по информации силовиков, попытался оказать сопротивление с помощью ножа, но один из нападавших отобрал его и нанес им два удара в шею старика. Затем омич дал своему знакомому молоток, которым тот нанес множество ударов по голове потерпевшего. После этого фигуранты уголовного дела прихватили из квартиры 4 тысячи рублей и сбежали с места происшествия.