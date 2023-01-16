В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В деревне Нагорно-Аевск Тевризского района Омской области завтра, 17 января, пройдут похороны местного жителя, погибшего во время специальной военной операции. Данила Стариков служил по контракту гранатометчиком в мотострелковой роте и погиб 14 декабря 2022 года.
Как рассказали Городу55 близкие покойного, в 2020 году Данила был призван на срочную службу и там подписал контракт. Служил он рядовым, а в прошлом году попал в зону СВО.
— 6 декабря ему исполнилось 22, — рассказал наш источник. — Погиб 14 декабря. Долго везли…
В официальном документе, полученном семьей погибшего, сообщается, что Данила Стариков «всегда будет ярким примером стойкости, верности воинской присяге, беззаветного служения нашей Родине».
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Данилы Старикова.