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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции

Сегодня, 07:13
Фото: фото из социальных сетей
иллюстрация
Месяц назад Даниле Старикову исполнилось 22 года.

В деревне Нагорно-Аевск Тевризского района Омской области завтра, 17 января, пройдут похороны местного жителя, погибшего во время специальной военной операции. Данила Стариков служил по контракту гранатометчиком в мотострелковой роте и погиб 14 декабря 2022 года.

Как рассказали Городу55 близкие покойного, в 2020 году Данила был призван на срочную службу и там подписал контракт. Служил он рядовым, а в прошлом году попал в зону СВО.

— 6 декабря ему исполнилось 22, — рассказал наш источник. — Погиб 14 декабря. Долго везли…

В официальном документе, полученном семьей погибшего, сообщается, что Данила Стариков «всегда будет ярким примером стойкости, верности воинской присяге, беззаветного служения нашей Родине».

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Данилы Старикова.

#Общество#Новости#Сво#Николай Эйхвальд
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