В Омской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Госавтоинспекции по Омской области инициировали проверку из-за ДТП с рейсовым автобусом «ПАЗ» в Саргатском районе.
«Предварительно, в 15:55 поступило сообщение, что 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» на трассе «Колосовка - Саргатское» в районе 123 километра при встречном разъезде с автомобилем «КамАЗ» не справился с управлением и слетел в правый кювет», — рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.
После этого автобус, который ехал по маршруту «Саргатское – Беспалово», опрокинулся и лег набок. В момент ДТП в салоне находились пассажиры. Сообщается, что никто из них не пострадал.