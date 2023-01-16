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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Омской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Сегодня, 11:43
Фото: УГИБДД по Омской области
Автобус опрокинулся на правый бок
Предварительно, «ПАЗ» не разъехался с большегрузом «КамАЗ».

В Госавтоинспекции по Омской области инициировали проверку из-за ДТП с рейсовым автобусом «ПАЗ» в Саргатском районе.

«Предварительно, в 15:55 поступило сообщение, что 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» на трассе «Колосовка - Саргатское» в районе 123 километра при встречном разъезде с автомобилем «КамАЗ» не справился с управлением и слетел в правый кювет», — рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.

После этого автобус, который ехал по маршруту «Саргатское – Беспалово», опрокинулся и лег набок. В момент ДТП в салоне находились пассажиры. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Фото: УГИБДД по Омской области
#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Саргатский район#ДТП#ЧП#Авария#Автобус
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