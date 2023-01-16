В Омске врачи спасли пенсионерку с оторвавшимся тромбом

У любого лечения есть показания и противопоказания, отмечают врачи. Однако в случае с сосудистыми заболеваниями большую роль играет время. Тромболизис, когда тромб растворяют при помощи лекарств, или тромбоэкстракцию нужно провести в первые часы от начала заболевания. Тогда зона поражения будет меньше и пациент сможет избежать инвалидности. Поэтому при любых симптомах инсульта так важно незамедлительно нужно обратиться к медикам.