В Омске врачи спасли пенсионерку с оторвавшимся тромбом

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
В Омске врачи регионального сосудистого центра БСМП №1 спасли 82-летнюю пациентку с обширным инсультом. Женщина поступила в стационар из Любинского района рано утром, хотя почувствовала себя плохо еще накануне. Вечером у женщины кружилась голова, а когда на другой день она не смогла подняться с кровати и заговорить, сын забил тревогу.
«Врачи «скорой» в одеяло меня укутали и быстро в город повезли. В больнице меня очень быстро обследовали. Операцию тебе будем делать, бабушка, говорят, но ты не бойся, в сознании будешь. Я ответить им тогда не могла,только мычала», приводит слова омички пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области.
По информации ведомства, у женщины оторвался тромб и перекрыл мозговую артерию. Без кровоснабжения осталась большая половина левого полушария. Пациентке в срочном порядке провели тромбоэкстракцию, – с помощью специального катетера через небольшой прокол извлекли тромб из сосуда головного мозга. Эта методика малоинвазивная, то есть пациент во время операции находится в сознании.
Отметим, что в БСМП №1 такой вид лечения ишемического инсульта начали применять только в этом году и он уже дает весьма хорошие результаты.
«В первый день еще в реанимации она у нас заговорила, потом постепенно начала возвращаться чувствительность, подвижность. На четвертый день она руки смогла поднять, еще через некоторое время села. Это очень хорошая динамика, если учесть какой был объем поражения мозга», — пояснила заведующая отделением неврологии БСМП №1 Елена Страутманис.
У любого лечения есть показания и противопоказания, отмечают врачи. Однако в случае с сосудистыми заболеваниями большую роль играет время. Тромболизис, когда тромб растворяют при помощи лекарств, или тромбоэкстракцию нужно провести в первые часы от начала заболевания. Тогда зона поражения будет меньше и пациент сможет избежать инвалидности. Поэтому при любых симптомах инсульта так важно незамедлительно нужно обратиться к медикам.