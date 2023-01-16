В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Ценовые итоги года подведены в 16 городах России с населением более 1 миллиона человек (включая Сочи). Федеральная база недвижимости Restate.ru зафиксировала большой разброс тенденций в сегменте земельных участков под ИЖС. 7 из 16 городов повысили стоимость за сотку земли в течении календарного года, остальные снизили.
Омск, Воронеж, Уфа и Новосибирск вошли в список городов, где цены на землю снизились в несколько раз.
Подобный обвал объясняется двумя факторами: продаж на загородном рынке в стране после февраля и сентября было мало. Лоты снимались с продаж, поэтому даже небольшое количество сделок могло отразиться на показателях региона; кардинальные перемены могут возникнуть из-за малого предложения участков в черте города и одна продажа или снятие дорогого лота поменяют всю ситуацию. Что и случилось, сообщает руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.
Цены на дома заметно выросли в Краснодаре и Сочи, а прайс в Ростове-на-Дону увеличился резко на 40%. Также прибавки здорово росли в Казани, Красноярске и Омске, что для последнего стало несколько неожиданно. Но здесь приходится учитывать объем рынка и увеличенное падение сделок к концу года.