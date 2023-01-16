В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз

Цены на дома заметно выросли в Краснодаре и Сочи, а прайс в Ростове-на-Дону увеличился резко на 40%. Также прибавки здорово росли в Казани, Красноярске и Омске, что для последнего стало несколько неожиданно. Но здесь приходится учитывать объем рынка и увеличенное падение сделок к концу года.