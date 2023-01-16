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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз

Сегодня, 10:31
Фото: Город55
Стоимость на частные дома увеличилась на 22%.

Ценовые итоги года подведены в 16 городах России с населением более 1 миллиона человек (включая Сочи). Федеральная база недвижимости Restate.ru зафиксировала большой разброс тенденций в сегменте земельных участков под ИЖС. 7 из 16 городов повысили стоимость за сотку земли в течении календарного года, остальные снизили.

Омск, Воронеж, Уфа и Новосибирск вошли в список городов, где цены на землю снизились в несколько раз.

Подобный обвал объясняется двумя факторами: продаж на загородном рынке в стране после февраля и сентября было мало. Лоты снимались с продаж, поэтому даже небольшое количество сделок могло отразиться на показателях региона; кардинальные перемены могут возникнуть из-за малого предложения участков в черте города и одна продажа или снятие дорогого лота поменяют всю ситуацию. Что и случилось, сообщает руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.

Цены на дома заметно выросли в Краснодаре и Сочи, а прайс в  Ростове-на-Дону увеличился резко на 40%. Также прибавки здорово росли в Казани, Красноярске и Омске, что для последнего стало несколько неожиданно. Но здесь приходится учитывать объем рынка и увеличенное падение сделок к концу года.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Экономика#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Рост цен на жилье
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