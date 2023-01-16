В Омске на сайте бесплатных объявлений продают хлебопекарный бизнес за 11 млн рублей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Готовый бизнес можно купить всего за 11 миллионов рублей. Об этом информирует «КП-Омск».
В описании говорится, что бизнес открыли чуть более одного года назад. За указанную выше сумму можно получить весь цикл производства. Речь идет об оборудовании, технологиях, технических картах и полной розничной инфраструктуре для торговли хлебом.
Другими словами, в лот входит транспорт для перевозок, база оптовых покупателей, рекламные площадки и уступка на аренду торговых точек. Производственный цех тоже находится в аренде.
Хозяева бизнеса адаптировали его к современным реалиям. Они оптимизировали расходы. Собственник продает бизнес по причине переезда в другой регион, сказано в объявлении.