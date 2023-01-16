В Иркутске ребенок попробовал языком высоковольтный столб и прилип к нему

Потерпевший пояснил, что решил убедиться на собственном опыте, действительно ли язык прилипает к железобетонному столбу во время мороза. Проверка подтвердила это. Врачи посоветовали ребенку есть больше мороженого до тех пор, пока рана полностью не заживет. Это поможет избавиться от болевых ощущений в период восстановления.