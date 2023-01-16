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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Иркутске ребенок попробовал языком высоковольтный столб и прилип к нему

Сегодня, 10:00
Медики из иркутской Ивано-Матренинской больницы помогли мальчику, который прилип языком к высоковольтному столбу.

Ребенок решил проверить, насколько правдоподобна сцена одного из мультфильмов, и лизнул столб, передает Общественная служба новостей. Проверка закончилась посещением медучреждения, где школьнику провели хирургическую обработку ран. Также врачи наложили мальчику три шва. В дальнейшем они рекомендовали наблюдаться пациенту у стоматолога хирурга по месту жительства и не повторять подобных экспериментов.

Потерпевший пояснил, что решил убедиться на собственном опыте, действительно ли язык прилипает к железобетонному столбу во время мороза. Проверка подтвердила это. Врачи посоветовали ребенку есть больше мороженого до тех пор, пока рана полностью не заживет. Это поможет избавиться от болевых ощущений в период восстановления.

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