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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В ЕАЭС предлагают ограничить долю иностранных граждан в интернет-магазинах

Сегодня, 09:23
Представители ЕАЭС предложили ограничить долю на владение жителями других стран в торговых интернет-площадках до 49 процентов.

Общественная служба новостей уточняет, что эти требования не коснутся жителей стран, которые входят в ЕАЭС.

Данные нововведения направлены на сохранение контроля над площадками у национальных владельцев акций. Некоторые маркетплейсы поддержали инициативу союза на установление ограничений такого рода.

Ранее СМИ сообщали, что граждан РФ предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами. Банк России рекомендовал пользователям воздержаться от перехода по неизвестным ссылкам. В первую очередь речь идет о тех из них, на которых просят провести оплату.

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