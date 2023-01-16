В ЕАЭС предлагают ограничить долю иностранных граждан в интернет-магазинах

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Общественная служба новостей уточняет, что эти требования не коснутся жителей стран, которые входят в ЕАЭС.
Данные нововведения направлены на сохранение контроля над площадками у национальных владельцев акций. Некоторые маркетплейсы поддержали инициативу союза на установление ограничений такого рода.
Ранее СМИ сообщали, что граждан РФ предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами. Банк России рекомендовал пользователям воздержаться от перехода по неизвестным ссылкам. В первую очередь речь идет о тех из них, на которых просят провести оплату.