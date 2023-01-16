В ЕАЭС предлагают ограничить долю иностранных граждан в интернет-магазинах

Ранее СМИ сообщали, что граждан РФ предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами. Банк России рекомендовал пользователям воздержаться от перехода по неизвестным ссылкам. В первую очередь речь идет о тех из них, на которых просят провести оплату.