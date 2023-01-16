Успешная операция, суд над виновными в пожарах и ядовитый воздух. Омск в понедельник

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Новость №1. Новый вид высокотехнологичной медицинской помощи применили в Омске
В Омске врачи регионального сосудистого центра БСМП № 1 спасли 82-летнюю пациентку с обширным инсультом. Оторвавшийся тромб перекрыл мозговую артерию и большая половина полушария оказалась без кровоснабжения. Врачи срочно проводили тромбоэкстракцию, применять данный вид лечения ишемического инсульта начали лишь в этом году и он уже дал свои результаты.
Новость №2. Уголовное дело открыли после пожара в 100 домах
В суде за пожар спаливший практически 100 домов будет отвечать экс-мэр омского Называевска вместе с бывшим начальником электрических сетей. Пожар начался из-за ненадежного обслуживания электросетей и отложенной уборки сухой травы около подстанции, который отнял крышу над головой у 115 человек, спалив 97 жилых домов. сумма общего ущерба превышает 192 миллиона рублей.
Новость №3. Насколько безопасен воздух в Омске?
По результатам УГМС России омичи в Советском округе на выходных дышали вредным веществом. Хлороводород очень токсичен и приводит при контакте с ним к удушью, разрушению зубов и ожогам. В других районах города превышения вредоносных веществ найдены не были.