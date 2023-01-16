Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Успешная операция, суд над виновными в пожарах и ядовитый воздух. Омск в понедельник

Сегодня, 14:33
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Новый вид высокотехнологичной медицинской помощи применили  в Омске

В Омске врачи регионального сосудистого центра БСМП № 1 спасли 82-летнюю пациентку с обширным инсультом.  Оторвавшийся тромб перекрыл мозговую артерию и большая половина полушария оказалась без кровоснабжения. Врачи срочно проводили тромбоэкстракцию, применять данный вид лечения ишемического инсульта начали лишь в этом году и он уже дал свои результаты.

В Омске врачи спасли пенсионерку с оторвавшимся тромбом
Узнать подробнее

Новость №2. Уголовное дело открыли после пожара в 100 домах

В суде за пожар спаливший практически 100 домов будет отвечать экс-мэр омского Называевска вместе с бывшим начальником электрических сетей. Пожар начался из-за ненадежного обслуживания электросетей и отложенной уборки сухой травы около подстанции, который отнял крышу над головой у 115 человек, спалив 97 жилых домов. сумма общего ущерба превышает 192 миллиона рублей.

Экс-мэр омского Называевска ответит в суде за жуткий пожар, спаливший почти 100 домов
Узнать подробнее

Новость №3. Насколько безопасен воздух в Омске?

По результатам УГМС России омичи в Советском округе на выходных дышали вредным веществом.  Хлороводород очень токсичен и приводит при контакте  с ним к удушью, разрушению зубов и ожогам. В других районах города превышения вредоносных веществ найдены не были.

Удушье, разрушение зубов и ожоги. Омичи на выходных дышали ядовитым веществом
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Происшествия#Пожары#Суд#Медицина
Подпишитесь
Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей
Сегодня, 11:06
Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
Сегодня, 08:39
Не поделили воду. Стали известны подробности драки омских чиновников
Сегодня, 12:44
В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз
Сегодня, 10:31
Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой
Сегодня, 10:43
В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции
Сегодня, 07:13