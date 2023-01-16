Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омск поставит новую дорожную технику московская компания «Специальная техника». Они дали самую низкую цену среди 4 участников аукциона. Начальная цена составила 44,1 млн рублей, москвичи же согласились поставить машины за 40,8 млн рублей.
Поставят городу 4 дизельных машины на базе самосвала, выпущенные не ранее 2022 года, с гидравлическими щетками, плужным снегоочистителем, функцией полива и распределения противогололедных смесей.
Напомним, осенью на омское УДХБ подали иск из-за «забытой» оплаты по похожему контракту.