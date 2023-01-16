Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
иллюстрация

По Омску будут «кататься» четыре новые машины для уборки дорог

Завершился аукцион на поставку спецтехники. Город заплатит 40,8 млн рублей за новые машины.

В Омск поставит новую дорожную технику московская компания «Специальная техника». Они дали самую низкую цену среди 4 участников аукциона. Начальная цена составила 44,1 млн рублей, москвичи же согласились поставить машины за 40,8 млн рублей.

Поставят городу 4 дизельных машины на базе самосвала, выпущенные не ранее 2022 года, с гидравлическими щетками, плужным снегоочистителем, функцией полива и распределения противогололедных смесей.

Напомним, осенью на омское УДХБ подали иск из-за «забытой» оплаты по похожему контракту.

Опоздали с оплатой. Омское УДХБ «забыло» заплатить 13 млн рублей за новые машины
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Мэрия#Закупки#Аукцион#Спецтехника#Уборка улиц#Благоустройство
Подпишитесь
Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей
Сегодня, 11:06
Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
Сегодня, 08:39
Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал
Сегодня, 07:42
В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз
Сегодня, 10:31
В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции
Сегодня, 07:13