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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Транспортная прокуратура проследила за задержками рейсов в аэропорту Омска

Сегодня, 14:56
Фото: Город55
Пассажиры с детьми 5 часов ждут свои рейсы.

16 января в Международном аэропорту Омска объявили о задержании двух рейсов. Авиакомпании «Сибирь» и «ЮТЭЙР» задержали свои рейсы в Сургут и Новосибирск.

В данный момент более 5 часов 145 пассажиров ждут своего вылета, сообщает транспортная прокуратура.

В аэропорту транспортная прокуратура проводит надзор для защиты прав пассажиров в момент ожидания рейсов, сообщает старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Е. Ю. Чиханчина.

Рейс «Аэрофлота» «Новосибирск – Пхукет» задержали на сутки
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Международный аэропорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Задержка рейса
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