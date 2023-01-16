Транспортная прокуратура проследила за задержками рейсов в аэропорту Омска

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
16 января в Международном аэропорту Омска объявили о задержании двух рейсов. Авиакомпании «Сибирь» и «ЮТЭЙР» задержали свои рейсы в Сургут и Новосибирск.
В данный момент более 5 часов 145 пассажиров ждут своего вылета, сообщает транспортная прокуратура.
В аэропорту транспортная прокуратура проводит надзор для защиты прав пассажиров в момент ожидания рейсов, сообщает старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Е. Ю. Чиханчина.