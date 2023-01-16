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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Страны Евросоюза минимизировали выдачу россиянам многократных виз

Сегодня, 13:48
Фото: piqsels.com
Граждане РФ не имеют возможности получить туристические визы для поездок в ряд стран ЕС не только по причине официального запрета на въезд, но также из-за заведомо невыполнимых требований.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова.

Иванов заявил, что некоторые европейские страны прямо не отказывают россиянам в выдаче виз, однако выдвигают требования, которые можно назвать заведомо невыполнимыми. Так, для получения шенгенской визы нужно оформлять медицинский страховой полис в иностранной компании либо оплачивать визовый сбор в иностранном банке, что трудно сделать в условиях санкций.

Таким образом, подчеркнул Евгений Иванов, оформление многократных виз в Европу для россиян фактически сведено к минимуму. Среди стран, которые перестали официально принимать туристов из России — Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония, перечисляет Иванов. 

#Политика
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