Страны Евросоюза минимизировали выдачу россиянам многократных виз

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова.
Иванов заявил, что некоторые европейские страны прямо не отказывают россиянам в выдаче виз, однако выдвигают требования, которые можно назвать заведомо невыполнимыми. Так, для получения шенгенской визы нужно оформлять медицинский страховой полис в иностранной компании либо оплачивать визовый сбор в иностранном банке, что трудно сделать в условиях санкций.
Таким образом, подчеркнул Евгений Иванов, оформление многократных виз в Европу для россиян фактически сведено к минимуму. Среди стран, которые перестали официально принимать туристов из России — Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония, перечисляет Иванов.