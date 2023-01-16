Страны Евросоюза минимизировали выдачу россиянам многократных виз

Иванов заявил, что некоторые европейские страны прямо не отказывают россиянам в выдаче виз, однако выдвигают требования, которые можно назвать заведомо невыполнимыми. Так, для получения шенгенской визы нужно оформлять медицинский страховой полис в иностранной компании либо оплачивать визовый сбор в иностранном банке, что трудно сделать в условиях санкций.