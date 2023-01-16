Сибирская таможня назвала регионы, откуда уходит больше всего леса контрабандой

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ведомство, всего в сибирских регионах в нынешнем году было возбуждено 100 уголовных дел. Лесозаготовители не делали таможенные платежи, отправляли лес контрабандой и легализовали незаконные доходы, полученные от отправки леса на экспорт.
В 2021 году контрабандного леса пытались из Сибири вывезти в почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом.
Если брать в разбивке по регионам, где больше всего занимались контрабандой леса, Из Красноярского края пытались 30 раз незаконно вывезти лес, из Алтая – 19, из Иркутской области — 26. В последнем регионе в незаконным экспорте леса уличили даже преступную группировку.
Помимо уголовных, было возбуждено свыше 1200 административных дел в этой же сфере.