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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Сибирская таможня назвала регионы, откуда уходит больше всего леса контрабандой

Сегодня, 07:02
Сибирское таможенное управление предотвратило незаконный вывоз из регионов 20 тысяч кубометров леса в этом году. Особенно «отличился» Красноярский край, где было больше всего возбуждено связанных с этим уголовных дел.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ведомство, всего в сибирских регионах в нынешнем году было возбуждено 100 уголовных дел. Лесозаготовители не делали таможенные платежи, отправляли лес контрабандой и легализовали незаконные доходы, полученные от отправки леса на экспорт.

В 2021 году контрабандного леса пытались из Сибири вывезти в почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом.

Если брать в разбивке по регионам, где больше всего занимались контрабандой леса, Из Красноярского края пытались 30 раз незаконно вывезти лес, из Алтая – 19, из Иркутской области — 26. В последнем регионе в незаконным экспорте леса уличили даже преступную группировку.

Помимо уголовных, было возбуждено свыше 1200 административных дел в этой же сфере.

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