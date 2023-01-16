Сибирская таможня назвала регионы, откуда уходит больше всего леса контрабандой

Сибирское таможенное управление предотвратило незаконный вывоз из регионов 20 тысяч кубометров леса в этом году. Особенно «отличился» Красноярский край, где было больше всего возбуждено связанных с этим уголовных дел.