Производство алкоголя в России в 2022 году выросло на 9,8%

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На рекордный рост вышло в нашей стране производство ликерных вин – на 442,5 процента, пишет Общественная служба новостей. Существенно выросло также производство слабоалкогольной продукции – на 25,4 процента. Объем производства винодельческой продукции увеличился в свою очередь на 9,7 процента, достигнув отметки в 32,693 миллиона дал.
Производство спиртного крепостью свыше девяти процентов выросло в России на 8,4 процента – до 115,386 миллиона дал.