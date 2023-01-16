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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Производство алкоголя в России в 2022 году выросло на 9,8%

Сегодня, 07:04
Объем производства алкоголя в Российской Федерации вырос за минувший год на 9,8 процента к показателю, зафиксированному по итогам 2021-го. Об этом проинформировало Росалкогольрегулирование.

На рекордный рост вышло в нашей стране производство ликерных вин – на 442,5 процента, пишет Общественная служба новостей. Существенно выросло также производство слабоалкогольной продукции – на 25,4 процента. Объем производства винодельческой продукции увеличился в свою очередь на 9,7 процента, достигнув отметки в 32,693 миллиона дал.

Производство спиртного крепостью свыше девяти процентов выросло в России на 8,4 процента – до 115,386 миллиона дал.

 

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