Производство алкоголя в России в 2022 году выросло на 9,8%

Объем производства алкоголя в Российской Федерации вырос за минувший год на 9,8 процента к показателю, зафиксированному по итогам 2021-го. Об этом проинформировало Росалкогольрегулирование.