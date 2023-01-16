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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска

Сегодня, 08:39
Фото: Город55

В центре Омска отключат воду на несколько часов

Тепловая компания и несколько жилых домов останутся без холодной воды.

Ремонтные работы пройдут 24 января 2023 года в утренние часы с 9 до 12, об этом предупреждает Омскводоканал. Специалисты займутся монтажем водомерного узла на водопроводной насосной станции, которая расположена на улице Красный Пахарь 99, корп. 2.

Холодная вода будет отключена для  ЦТП-704 МП «Тепловая компания», а также жилых домов по адресу ул. 16 Северная 150, 150/1 и  ул. Красный Пахарь, 99/1 на три часа.

На время работ предоставят питьевую воду, которую можно взять из машины, расположенной на улице Красный Пахарь № 99/1, отмечают в Омском водоканале.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Отключение воды
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