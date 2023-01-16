Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска

Ремонтные работы пройдут 24 января 2023 года в утренние часы с 9 до 12, об этом предупреждает Омскводоканал. Специалисты займутся монтажем водомерного узла на водопроводной насосной станции, которая расположена на улице Красный Пахарь 99, корп. 2.