Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Ремонтные работы пройдут 24 января 2023 года в утренние часы с 9 до 12, об этом предупреждает Омскводоканал. Специалисты займутся монтажем водомерного узла на водопроводной насосной станции, которая расположена на улице Красный Пахарь 99, корп. 2.
Холодная вода будет отключена для ЦТП-704 МП «Тепловая компания», а также жилых домов по адресу ул. 16 Северная 150, 150/1 и ул. Красный Пахарь, 99/1 на три часа.
На время работ предоставят питьевую воду, которую можно взять из машины, расположенной на улице Красный Пахарь № 99/1, отмечают в Омском водоканале.