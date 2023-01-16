Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «РБК Тюмень», она считает, что это может быть связано с растущими зaтрaтами перевозчиков. Поскольку все дороже становится содержать aвтопaрки и стрaховaть aвтомобили.
Но рост тарифов будет растянут на весь год.
По мнению Сергея Шеридана, возглавляющего региональную Гильдию таксистов, рост тарифов будет зависеть от того, как в реальности станет работать новый закон «О такси», который вступит в силу 1 сентября этого года. Там есть ряд требований, которые касаются водителя, внешнего вида машины и состояния салона.