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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Поездки на такси в Тюмени могут стать дороже на 20 процентов

Сегодня, 07:01
По мнению Ирины Зариповой, возглавляющей Общественный совет по развитию такси, в Тюмени в нынешнем году цены на поездки в такси могут подняться на 20 процентов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «РБК Тюмень», она считает, что это может быть связано с растущими зaтрaтами перевозчиков. Поскольку все дороже становится содержать aвтопaрки и стрaховaть aвтомобили.

Но рост тарифов будет растянут на весь год.

По мнению Сергея Шеридана, возглавляющего региональную Гильдию таксистов, рост тарифов будет зависеть от того, как в реальности станет работать новый закон «О такси», который вступит в силу 1 сентября этого года. Там есть ряд требований, которые касаются водителя, внешнего вида машины и состояния салона.

 

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