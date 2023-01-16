Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей

— Такие иски — обычная практика в отношениях между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями, — рассказала и. о. главврача Елена Романовская. — В данном случае идет речь о расходовании авансовых средств для оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. При этом данное разбирательство в суде никоим образом не скажется на оказании медицинской помощи гражданам.