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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей

Сегодня, 11:06
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
иллюстрация
Руководство клинического центра пообещало, что на работе с пациентами это не отразится.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфастрахование-ОМС» подало в суд иск против омского Клинического медико-хирургического центра. Размер исковых требований — 90 млн 289 тысяч рублей. Заявление страховщиков было принято к производству 13 января.

В КМХЦ Городу55 объяснили, что никаких неприятных последствий для медучреждения и его пациентов этот иск иметь не будет.

—  Такие иски — обычная практика в отношениях между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями, — рассказала и. о. главврача Елена Романовская. — В данном случае идет речь о расходовании авансовых средств для оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. При этом данное разбирательство в суде никоим образом не скажется на оказании медицинской помощи гражданам.

КМХЦ — бюджетное учреждение, владельцами которого являются два региональных министерства, здравоохранения и имущественных отношений. Интересно, что за 2021–2022 годы медцентр ни разу не становился ответчиком в суде.

#Николай Эйхвальд#Город#Новости#Медицина
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