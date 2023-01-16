Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Общество с ограниченной ответственностью «Альфастрахование-ОМС» подало в суд иск против омского Клинического медико-хирургического центра. Размер исковых требований — 90 млн 289 тысяч рублей. Заявление страховщиков было принято к производству 13 января.
В КМХЦ Городу55 объяснили, что никаких неприятных последствий для медучреждения и его пациентов этот иск иметь не будет.
— Такие иски — обычная практика в отношениях между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями, — рассказала и. о. главврача Елена Романовская. — В данном случае идет речь о расходовании авансовых средств для оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. При этом данное разбирательство в суде никоим образом не скажется на оказании медицинской помощи гражданам.
КМХЦ — бюджетное учреждение, владельцами которого являются два региональных министерства, здравоохранения и имущественных отношений. Интересно, что за 2021–2022 годы медцентр ни разу не становился ответчиком в суде.